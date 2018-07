Paura oggi alle 11 sulla A28 per l'incendio auto, una Lancia Libra, fra Conegliano e Pordenone all'altezza del casello di Godega S. Urbano Km 39+600. Sul posto immediatamente i pompieri di Conegliano per lo spegnimento delle fiamme.



Il guidatore non sarebbe ferito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA