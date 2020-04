CONEGLIANO

Altre due settimane di parcheggi blu gratuiti in città. Il regalo agli automobilisti, in scadenza lunedì, giorno di inizio della Fase 2 nella lotta al coronavirus, sarà prorogato fino al giorno previsto, nelle intenzioni del governo, per la riapertura di molti negozi. La decisione è maturata all'interno della giunta Chies, che oggi si riunirà e darà l'ok al provvedimento che concederà la sosta libera e gratuita fino a domenica 17 o lunedì 18 maggio.

LA SPIEGAZIONE«Crediamo che ci siano gli estremi per non fare pagare gli stalli blu ancora per un po'» afferma l'assessore alla mobilità Claudia Brugioni. Era il 19 marzo quando l'amministrazione comunale dispose, a lockdown iniziato da pochi giorni, la sospensione in via straordinaria e limitatamente al periodo di emergenza del servizio di gestione della sosta a pagamento. Un provvedimento che è sotto gli occhi di tutti gli automobilisti grazie agli avvisi cartacei affissi su tutte le colonnine per il pagamento. La libertà di parcheggio che dura da più di 40 giorni è stata presa «per fronteggiare l'emergenza da Covid». Il beneficio per chi dovesse uscire di casa in auto per lavorare, fare acquisti o per motivi di salute è doppio: nessun pagamento e la possibilità, vista la scarsità del traffico, di raggiungere il luogo di destinazione compiendo il tragitto più breve possibile. Nei primi giorni di lockdown il calo dell'utilizzo del migliaio di parcheggi blu fu evidente. La giunta quantificò nel 90% in meno la riduzione di stalli occupati in centro e nelle sue immediate vicinanze, con il quasi totale azzeramento della necessità di un turnover tra veicoli. Il susseguirsi dei decreti governativi ha portato a riaprire alcune attività commerciali, compresi i mercati all'aperto (oggi non si terrà quello dell'agricoltore al Biscione, che tornerà sabato), con la conseguenza che il traffico di persone e merci è aumentato a vista d'occhio e quindi anche il tasso di occupazione dei parcheggi di superficie.



LA CIRCOLAZIONE

Bastava girare per il centro ieri per rendersi conto che trovare un posto auto in via Colombo, via Carducci o nell'area dei frati era molto più difficile di quanto non accadesse, per esempio, nel periodo pasquale. Seguendo i vari decreti governativi, il Comune ha prorogato la validità della sospensione della sosta prima dal 3 al 13 aprile, poi dal 13 aprile al 4 maggio e oggi approverà l'ulteriore estensione fino al 17 o 18 del prossimo mese, giorno in cui dovrebbero riaprire molti negozi che tuttora hanno le serrande abbassate, dando anche alla città del Cima un aspetto dimesso.



L'ACCORDO

«Lo facciamo perché crediamo che in una situazione di emergenza sia giusto parcheggiare senza difficoltà» affermò in occasione della precedente proroga alla sosta gratuita Brugioni, secondo la quale poco è cambiato nel frattempo. Dopo un consulto con sindaco, segretario e dirigenti comunali e Sis, la società umbra che gestisce la sosta in città, sta per arrivare l'ok ai parcheggi liberi e gratuiti per altre due settimane. Per il municipio, che dalle strisce blu incassa in tempi normali una media di 60mila euro al mese, si tratta di mancati introiti non indifferenti per il bilancio comunale, «ma in questo momento non possiamo fare altrimenti» sostiene Brugioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA