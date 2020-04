CONEGLIANO - Con il lockdown soft trovare parcheggio in centro a Conegliano torna ad essere complicato, ma la giunta conferma lo stop ai pagamenti sulle strisce blu fino al 4 maggio, un giorno oltre la scadenza dell'attuale decreto governativo. Chi può muoversi per andare al lavoro, a fare acquisti o per motivi di salute se ne sarà accorto: a differenza degli ultimi giorni di marzo e dei primi di aprile, strade e parcheggi della città sono tornati ad essere frequentati, complici le progressive riprese di diverse attività produttive.



LIMITAZIONI

Il protrarsi delle chiusure al pubblico degli abituali punti di aggregazione e delle limitazioni ai movimenti personali impedisce ancora di vedere la città com'era prima che scoppiasse l'emergenza sanitaria, ma la Conegliano di oggi si avvicina alla normalità ben più di quella di due settimane fa. Il 19 marzo, proprio alla luce delle restrizioni imposte, la giunta Chies dispose la sospensione in via straordinaria e limitatamente al periodo di emergenza del servizio di gestione della sosta a pagamento. In altre parole: stalli blu liberi e gratuiti per tutti visto che non c'erano più quei problemi di turnover nella sosta.



LA SCELTA

Rendere liberi i parcheggi a pagamento, spiegò la giunta, fu una decisione presa per consentire ai pochi automobilisti in giro di ridurre al minimo i percorsi a piedi. E ora? «Anch'io ho notato, già dalla settimana santa, un aumento di persone che lasciano le auto in sosta in centro risponde l'assessore alla mobilità Claudia Brugioni, che ha eletto il monopattino elettrico a suo principale mezzo di locomozione all'inizio dell'emergenza sulle strade c'era il deserto a tutte le ore, adesso anche di sera si vedono veicoli parcheggiati sulle strisce blu». La gratuità della sosta proseguirà anche in presenza di qualche difficoltà a parcheggiare? «Abbiamo mantenuto le strisce blu gratis dopo l'ok alle riaperture di librerie e negozi di abbigliamento per bambini. Lo abbiamo fatto perché crediamo che in una situazione di emergenza sia giusto trovare parcheggio senza difficoltà» risponde Brugioni, che però non esclude una stretta «se le regole dovessero cambiare».



L'APPELLO

Il sindaco Fabio Chies, che oggi riceverà l'esito dei due tamponi a cui si è sottoposto per uscire dalla quarantena, ha chiesto e ottenuto l'intervento degli Alpini in armi per igienizzare piazze e strade del centro città e delle periferie. «La risposta è stata positiva sorride Chies e nei prossimi giorni avremo maggiori dettagli su quando e come si svolgerà la pulizia. Se ne occuperà il terzo Reggimento di artiglieria da montagna, che ha radici solide e profonde di amicizia con la nostra città». © RIPRODUZIONE RISERVATA