La mamma personal trainer che fa fitness tra i monumenti in centro città

di Luca Anzanello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONEGLIANO - Perché allenarsi sempre in casa, in una palestra o in anonimi viali? È molto più originale farlo tra le bellezze architettoniche che rendono pregiato il cuore della Città del Cima. L'idea è venuta a, di origini romene ma con cittadinanza italiana avendo studiato alle elementari di Vazzola, alle medie Grava e poi alla ragioneria Marco Fanno. Beatrice condivide con il marito Andrei (i due hanno una figlia, Anastasia, nata l'8 ottobre) la professione di, che Busila è abile a fare conoscere anche attraverso i social network. La sua pagina Bbfitmama ha superato i 40mila follower su Instagram, mentre su Facebook ne ha circa 20mila tra pagina personale e professionale.