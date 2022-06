CONEGLIANO - Lo svincolo autostradale all'altezza del casello di Conegliano della A27 e A28, anche se si trova in territorio di San Vendemiano, è pericoloso. «Non serve solo cambiare l'attuale segnaletica, sono necessarie modifiche strutturali, visti i numerosi incidenti che si sono verificati» ha sottolineato il sindaco Fabio Chies, rispondendo in consiglio comunale a un'interpellanza di Dino Parrano e Alberto Cais del gruppo di maggioranza Avanti Tutta su tale questione. «Ci siamo fatti carico delle lamentele e preoccupazioni di molti cittadini» ha affermato Alberto Cais. Il sindaco ha assicurato che si farà parte attiva di tale esigenza presso Autostrade per l'Italia e Autovie Venete, a cui compete intervenire per apportare le necessarie modifiche.

Visibilità scarsa e guardrail molto alto al centro delle problematiche della A27

Il problema riguarda lo svincolo di immissione dal casello di Conegliano sulla A27 in direzione Treviso-Venezia, dove la visibilità è scarsa per la sua conformazione e per un guardrail molto alto, che non permette di vedere, se non all'ultimo momento, chi sopraggiunge per proseguire nella stessa direzione verso Treviso e Venezia. Infatti coloro che entrano al casello autostradale di Conegliano, dopo avere percorso alcune centinaia di metri, sono tenuti a dare la precedenza a destra ai mezzi che arrivano dalla A28 Portogruaro-Conegliano e procedono nella stessa direzione lungo la A27, ma li possono vedere solo all'ultimo momento. A causa della forte angolazione della strada, all'incrocio dei due svincoli per chi entra dal casello di Conegliano la visibilità è ridotta e lo è ancora di più per il guardrail molto alto. Il risultato è che i mezzi, che entrano dal casello e si immettono nella A27, finiscono per correre affiancati a quelli che giungono dalla A28, che hanno la precedenza, creando però situazioni di grave pericolo.

Le proposte per sistemare lo svincolo della A27: «Mettete dei segnali»

«Se non c'è la possibilità di realizzare interventi strutturali, modificando l'andamento delle carreggiate - ha sottolineato Alberto Cais - si potrebbe abbassare il guardrail e allestire degli specchi per migliorare la visibilità. O anche predisporre dei cartelli di dare la precedenza per quelli che sopraggiungono dalla A28, inducendoli a rallentare». Un altro problema segnalato è quello della viabilità esterna al casello, dove si intersecano diverse strade. Chi arriva da Oderzo per dirigersi a Conegliano, deve percorrere una ampia curva sinistrorsa e poi cambiare pericolosamente corsia e svoltare a destra.