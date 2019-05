Bandiere con il leone di San Marco a scuola: è polemica

di Elena Filini

CONEGLIANO - Alla giornata sull'autonomia culturale, organizzata in autogestione dagli studenti dell'Istituto Cerletti martedì scorso, tra le varie attività (uno spettacolo al Dina Orsi e una mostra di trattori) è stata proposta anche la relazione di Ettore Beggiato sulla storia dell'autonomia veneta tra Ottocento e Novecento. Ma di fronte all'auditorium con esposte le bandiere della Repubblica di Venezia e al grido finale Viva San Marco alcuni docenti hanno deciso di prendere le distanze. «Basta con la propaganda tra le aule di scuola» protesta un gruppo di insegnanti. Ma la dirigente Mariagrazia Morgan di rimando: «È uno spazio di libertà dei ragazzi. E personalmente non ho ricevuto lamentele esplicite sullo svolgimento della giornata ma captato semplici rumors. E a domanda diretta alcuni docenti mi hanno risposto: non abbiamo rilevato esagerazioni».