Triplo schianto nella notte: frontale a San Vendemiano e auto ribaltata a Conegliano. Esce di strada per non investire un gatto

Triplo schianto nella notte tra sabato 29 gennaio e domenica 30 in provincia di Treviso. Il primo incidente è avvenuto poco prima dell'una, si è trattato di un frontale fra due auto a San Vendemiano, il bilancio è di un ferito grave; il secondo incidente invece si è verificato a Conegliano, dove una vettura è finita ribaltata e le tre persone a bordo sono rimaste ferite ma non gravemente. Il terzo, non grave, è avvenuto per evitare di schiacciare un gattino.

I tre schianti nella notte nel Trevigiano: cosa è successo

Incidente a San Vendemiano

Il primo incidente, e il più grave dei tre, è avvenuto sulla Pontebbana a San Vendemiano. A schiantarsi frontalmente una panda ed un'altra piccola utilitaria. iIl conducente, incastrato tra le lamiere e' stato estratto dai Vigili del Fuoco ed inviato in ospedale, restano gravi le sue condizioni.

Incidente a Conegliano

Il secondo incidente è avvenuto in via Cavallotti 49, a Conegliano, qui un'auto che ha tamponato un'altra auto parcheggiata, procurando a questa ingenti danni e si e' poi capovolta. All'interno della vettura viaggiavano tre persone che, per fortuna, hanno riportato solo ferite lievi.

Incidente in via Friuli

L'ultimo sinistro è avvenuto in via Friuli, dove un'auto per non investire un gattino è uscita di strada con l'auto, per lei solo lievi ferite e tanta paura.