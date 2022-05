Schianto verso le 21 di questa sera, giovedì, sulla Pontebbana a San Vendemiano in viale Italia dove si sono scontrate un’auto e una moto. Dopo il violento impatto entrambi i mezzi hanno si sono incendiati. Il motociclista, un 37enne sbalzato sull'asfalto è in gravi condizioni ed è stato trasportato al Ca' Foncello di Treviso. Il traffico è stato momentaneamente interrotto per permettere i soccorsi.