Esce con i cani, travolto dall’ambulanza: muore

CONEGLIANO Ancora sangue sulle strade della Marca. Tragedia, ieri sera giovedì 8 febbraio, verso le 23 a Conegliano. In via XXIV Maggio un pedone è stato travolto e ucciso mentre passeggiava con i suoi due cani. Coinvolta nello schianto un’ambulanza. L’impatto è stato violentissimo tanto che l’uomo di mezza età ha perso entrambe la scarpe, trovate poco distante dal corpo esanime. Anche uno degli animali sarebbe deceduto, l'altro invece è rimasto miracolosamente illeso. La dinamica verrà ricostruita sulla scorta dei rilievi fatti dalla Polstrada. Non è infatti escluso che l'uomo con i suoi cani stesse attraversando la strada.

Ultimo aggiornamento: 00:19

