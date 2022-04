CONEGLIANO - Il Comune mette in vendita quattro storiche moto della polizia locale, delle Honda Rc 47. L’operazione rientra nel piano per svecchiare il parco dei mezzi comunali, molti dei quali per la loro vetustà non sono certo un esempio da seguire per la cittadinanza. Il piano adottato dalla giunta andrà realizzato nell’arco di tre anni, dal primo luglio prossimo al 30 giugno 2025. Prevede la riduzione delle spese legate alle autovetture in uso agli uffici comunali, mediante diverse misure, sia relative alla riduzione del numero di mezzi che all’ammodernamento del parco mezzi, al conseguimento di finanziamenti ad hoc per il loro acquisto. È da dire che in città non ci sono più auto blu da quando si è deciso di disfarsi di un’Alfa Romeo berlina di rappresentanza, che non veniva quasi mai usata. «Lo scopo - si legge nella delibera di giunta - è anche quello di migliorare l’impronta verde dell’amministrazione, provvedendo a sostituire progressivamente i mezzi più datati e inquinanti, con veicoli a basso impatto ambientale, promuovere soluzioni diverse di mobilità, più sostenibili». E «nel contempo saranno progressivamente sostituite le vetture più datate garantendo anche maggiori standard di sicurezza per i guidatori così come per gli altri utenti stradali».



IL “CENSIMENTO”

Dalla ricognizione effettuata risulta che sono attualmente in uso all’ente 6 moto e 34 automezzi, con date di immatricolazione che vanno dal 1989 al 2020. Escludendo i mezzi in uso alla polizia locale (le 6 moto e 7 automezzi, tra cui quello della attrezzata stazione mobile), l’ente dispone di 27 automezzi con un’età media di quasi 17 anni. Di tali autovetture solo 3 sono in linea con la norma Euro 6, 18 sono Euro 4, mentre otto sono Euro 3 o inferiore. «Si può ritenere come durata media di vita di un’auto in uso all’ente pari a 10 anni, tenendo in considerazione il basso chilometraggio medio e l’utilizzo prevalentemente in ambito urbano - si legge nella delibera - ed il piano prevede di procedere alla dimissione-sostituzione dei mezzi di categoria Euro 4 o inferiore entro il 2025, per ridurre i costi di gestione e l’inquinamento provocato». Oltre ai benefici ambientali, si calcola che nel triennio si otterranno risparmi per circa 55mila euro.



A BREVE

Per quest’anno è prevista, tra l’altro la dismissione e rottamazione senza sostituzione di 3 mezzi datati, ovvero un Fiat Fiorino Euro Zero (con targa TV 792877) e 2 Fiat Punto, e la destinazione al loro posto di tre Fiat Panda, già in uso. La sostituzione di tre auto con mezzi nuovi, oltre che la dismissione di 4 moto della polizia locale.