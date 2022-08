CONEGLIANO - I l sindaco Fabio Chies è determinato a mettere fine ad episodi di « imbecillit à e mancanza di civilt à» come lui stesso definisce l’ultimo episodio di domenica scorsa quando quattro ragazzi sono stati immortalati da un residente a fare il bagno nudi nella centralissima fontana dei cavalli . « A breve firmer ò un’ordinanza che impedisca a chiunque di usare le fontane e i luoghi pubblici c omunali per lavarsi - ha detto il sindaco - I commercianti hanno ragione a protestare contro la mancanza di decoro e di civilt à alla quale stiamo assistendo. Voglio assicurarli che faremo di tutto per contrastare il fenomeno da subito applicando il massimo delle sanzioni previste in questi casi » .

LE MISURE

Ordinanza ma non solo. «N ei prossimi giorni attiver ò un servizio di controllo da parte della polizia locale in modo che le pattuglie percorrano il centro a piedi e siano visibili come deterrente a futuri simili episodi. - c ontinua il sindaco Chies- i nvito caldamente questi imbecilli incivili a farsi avanti spontaneamente prima che andiamo noi a bussare alla loro porta. Stiano pur certi che li troveremo. Non ci sar à nessun sconto per loro e oltre alla sanzione sappiano che li aspetta un periodo di affido a servizi pubblici in modo che si rendano conto di quanto stupido è stato il loro gesto ». Il sindaco precisa che è già stato messo in atto un servizio di controllo che a suon di denunce ha “ripulito” il parco immediatamente dietro la fontana del Nettuno, come peraltro hanno confermato i commercianti che hanno ammesso che da un mese circa non si vedono pi ù i soliti gruppetti di sbandati che di solito si riunivano per mangiare, bere o solamente per restare in quel parco a non far niente tutto il giorno .

I CONTROLLI