CONEGLIANO - Prima la festa, poi l'incidente e la paura per una ragazza di 15 anni investita da un'auto a Conegliano, ferita anche un'altra studentessa di 18 anni. L'anno scolastico è finito e tanti compagni di classe si sono trovati tutti insieme dopo le 13 dell'8 giugno, per una bicchierata, tra sorrisi e propositi per il futuro. Erano tanti i ragazzi che si erano riuniti per festeggiare l'ultimo giorno di scuola, provenienti da diversi istituti. La campanella dell'ultima ora era ormai suonata e i plessi scolastici erano chiusi da diversi minuti. I ragazzi erano comunque rimasti nei paraggi, vicino al centro parrocchiale di San Pio X, a poca distanza dall'Itis Galileo Galilei e anche dal Istituto Turistico Da Collo.

La festa con i compagni, poi l'incidente: coinvolte due studentesse

Stavano concludendo l'allegro momento conviviale, quando è accaduto l'impensabile. Un giovane alla guida di un veicolo, per cause in corso di accertamento, ha investito all'altezza dell'incrocio tra via Torricelli e via Galilei due studentesse presenti alla bicchierata. La prima è una ragazza di 15 anni residente a Sernaglia, rimasta a terra dolorante. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche una seconda ragazza, 18 anni e qualche mese. Quest'ultima è rimasta ferita lievemente. L'allarme è scattato subito, lanciato dagli altri studenti presenti sul posto. Sono stati in verità attimi piuttosto concitati, perché in un primo momento si era addirittura pensato al peggio. La più giovane delle ragazze ferite, rimasta a terra, però non ha perso conoscenza. Nel giro di poco sono sopraggiunte le ambulanze a sirene spiegate che hanno verificato le condizioni delle due giovani. Per la 15enne si è deciso il ricovero all'ospedale Santa Maria dei Battuti di Conegliano, con un codice di media gravità. Nonostante le contusioni, non è in pericolo. Ferita più lievemente l'altra ragazza. Illeso, e rimasto sul posto, il conducente del veicolo. Come si spiega dal comando della polizia locale di Conegliano «Anche il conducente del mezzo era un ragazzo molto giovane. Fortunatamente le due studentesse non sono in pericolo. Stavano partecipando ad una bicchierata all'esterno di alcuni istituti superiori. Le scuole in questo caso non hanno alcuna responsabilità in quanto i plessi erano già chiusi essendo trascorso l'orario di apertura».