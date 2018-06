Fermati al controllo dopo il colpo a Cessalto: arrestati due romeni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONEGLIANO - Bloccato dai carabinieri di Conegliano per un controllo sulle strade della Marca trevigiana, un romeno è stato arrestato mentre un suo connazionale è stato denunciato per il furto, con scasso, della colonnina di un distributore di benzina. L'arresto dello straniero è stato convalidato dalla magistratura.I due erano stati fermati l'altra notte ad un posto di blocco dell'Arma: sulla loro auto i militari hanno trovato 4.800 euro in banconote da 10, 20 e 50 euro, oltre ad. È bastato un controllo della zona per scoprire che a, poco prima, erano state scassinate le casette delle colonnine di rifornimento automatico di carburante. Inoltre le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso l'indagato mentre era all'opera.I controlli dei carabinieri erano stati approntati dopo la recrudescenza del fenomeno nell'area opitergino-coneglianese.