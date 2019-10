Addio a una vetrina storica del centro di Conegliano: Fabris chiude dopo 100 anni

di Luca Anzanello

CONEGLIANO (TREVISO) -un'altrain centro città. Cedesi attività è il messaggio che compare da alcuni giorni sulla porta d'ingresso del negozio di abbigliamento, intimo, filati e altro,di via Cavour 38, che come recita con orgoglio l'insegna è aperto in città da un secolo esatto, risalendo l'inaugurazione al 1919. Cent'anni di storia che entro l'anno si concluderanno, in attesa di vedere se ci sarà un subentro come è accaduto poche centinaia di metri a nord per Margherita Mode in via XX Settembre. «Lavoro qui da 30 anni e la ditta è presente in città da un secolo. Per motivi personali non me la sento più di andare avanti»: così la titolare Micaela Giavi spiega i motivi della prossima chiusura, preceduta da una liquidazione totale iniziata a metà settembre.