Conegliano. Il vecchio palazzo viene demolito. L'assessore ai lavori pubblici: «Nove alloggi ex novo per chi è in difficoltà»

CONEGLIANO (TREVISO) - Nuovo intervento finalizzato all'edilizia popolare in via dei Cacciatori delle Alpi. Al fine di aumentare le risposte alle tante richieste che giungono ai Servizi sociali del Comune, nei giorni scorsi è iniziata una nuova fase del piano che prevede la demolizione e la ricostruzione di due palazzine da destinare alle famiglie e ai soggetti in difficoltà economiche.

La scorsa settimana, un primo condominio composto da sei appartamenti, oramai in disuso da qualche anno, era stato abbattuto per costruire un nuovo fabbricato, moderno e più consono alle esigenze dei futuri inquilini. «La ditta aggiudicataria dei lavori comincerà adesso a costruire un nuovo immobile di tre piani - ha spiegato l'assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco, Claudio Toppan - ospiterà nove unità in tutto: sei saranno dotate di una camera, mentre le tre rimanenti avranno a disposizione due stanze da letto. I nuovi spazi saranno tecnologicamente all'avanguardia e con un bassissimo consumo energetico».

L'INVESTIMENTO

L'investimento previsto per l'opera è di 1.750.000 euro, la maggior parte dei quali verranno finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Nell'operazione il Comune vedrà impiegata per propria parte unicamente la cifra di 25mila euro. Stando al calendario previsto dalla stessa impresa edile, la nuova palazzina potrà vedere la luce nell'autunno del prossimo anno. In un prossimo futuro, un altro palazzo seguirà il medesimo destino del suo gemello, con la completa demolizione e la successiva ricostruzione. «Anche in questo caso, la maggior parte dei finanziamenti necessari alle opere provengono dal Pnrr - ha spiegato ancora Toppan - Si tratta di realizzare un altro immobile con le medesime caratteristiche del primo. In aggiunta, però, questo è stato pensato per essere maggiormente idoneo a necessità diverse per i futuri possibili inquilini. Particolare attenzione, infatti, verrà data alla problematica delle barriere architettoniche per l'accesso allo stabile, così da agevolare eventuali persone che presentino difficoltà motorie».

Per l'abitato coneglianese di via Cacciatori delle Alpi si tratta dello sviluppo di un piano comunale dedicato all'edilizia popolare di cui sembra esserci una sempre maggior necessità negli ultimi tempi, anche nel resto del comprensorio. Già due anni orsono, un altro caseggiato era stato ristrutturato e ampliato (per una spesa pari a circa 900mila euro), portando da sei a nove il numero di alloggi presenti.

A sostenere la necessità dell'intervento è arrivato anche il rappresentante del Carroccio in consiglio comunale, Maurizio Tondato: «Già nel maggio dello scorso anno, avevo sottolineato l'opportunità di dare un nuovo rilancio a quell'area, sostenendo i piani dell'Amministrazione nell'abbattimento delle strutture presenti e oramai in disuso».

LA LEGA

«Si tratta infatti di una zona residenziale che rischia di essere penalizzata dal pericolo di degrado - ha detto ancora l'esponente dell'opposizione - Il recupero è essenziale, magari con accordi pubblico/privati al fine di poter disporre di nuovi alloggi. Ora l'auspicio è che con questo intervento, accompagnato da altri, la zona di via Cacciatori delle Alpi e anche della vicina via dei Mille vengano completamente riqualificate».