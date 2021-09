Scorrazza in bicicletta con un etto di droga: arrestato un ragazzo di 16 anni

CONEGLIANO (TREVISO) - Ieri, mercoledì 29 settembre, i poliziotti del Commissariato hanno tarrestato un ragazzo di 16 anni che, a bordo di bicicletta, ha tentato di eludere i controlli. Una volta fermato dagli operatori della Volante, il ragazzo è stato trovato in possesso di due consistenti pezzi di sostanza stupefacente (un etto e di 10 grammi di hashish), nonché di un bilancino di precisione e a casa sono state ritrovate anche altre dosi di stupefacente).

APPROFONDIMENTI TREVISO A 15 anni armato di coltello rapina un coetaneo, poi lo ricatta

In Via Vittorio Veneto, sempre a Conegliano, è stato inoltre controllato e sanzionato un altro ragazzo di 25 anni, trovato in possesso di un involucro di cocaina. Il giovane è stato segnalato in prefettura per le sanzioni previste dalla legge sugli stupefacenti, tra cui la sospensione della patente di guida.