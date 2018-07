Donna di 56 anni trovata morta in casa, la madre ferita: è giallo

CONEGLIANO (Treviso) - Tragedia in via Vital a Conegliano scoperta alle prime luci dell'alba: una donna di 56 anni è stata trovata morta, pare suicida.



La madre 88enne è agonizzante e presenta ferite da arma da taglio, pare un coltello. E' stata portata in ospedale



L'ipotesi prevante è che si sia trattato di tentato omicidio e successivo suicidio. Indagano i carabinieri.



++ IN AGGIORNAMENTO ++

Sos Suicidi. Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

Telefono Amico 199.284.284

Telefono Azzurro 1.96.96

Progetto InOltre 800.334.343

De Leo Fund 800.168.768







