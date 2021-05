Raffica di controlli a Conegliano: scoperti ventenni armati di mazze, coltelli, destinatari di fogli di via e anche due ladruncoli

CONEGLIANO (TREVISO) - Raffica di controlli e un arresto nella zona di Conegliano, protagonisti giovani del trevigiano.

Nella serata di mercoledì 19 maggio, verso le 19, è stato arrestato in flagranza di reato per inosservanza delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con divieto di dimora nel Comune di Conegliano, M.M., cittadino 23enne di origini senegalesi con dimora nel trevigiano e gravato da precedenti di polizia. Lo straniero è stato individuato e bloccato dai militari in via Colombo, nel piazzale autostazione denominato "Biscione", il 23enne alla vista dei militari ha tentato di allontanarsi velocemente nelle vie limitrofe.

Deferiti in stato di libertà, rispettivamente, un 34enne coneglianese già conosciuto dalle Forze dell’Ordine che martedì 18 maggio, in via San Giovanni Bosco, nelle vicinanze di un esercizio commerciale: sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di una mazza da baseball e di un coltello.

Un 19enne di origini senegalesi con dimora nel coneglianese venerdì 21 maggio, nelle vicinanze del piazzale autostazione "Biscione", è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di un coltello di genere vietato.

Un 22enne di origini marocchine, con precedenti di polizia, è stato sorpreso in città a Conegliano il 19 maggio, benché fosse destinatario di un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno in Conegliano.

Infine due minorenni, un 15enne montebellunese e un 14enne di origini rumene, entrambi con precedenti di polizia, sono stati bloccati lunedì 17 maggio presso un esercizio commerciale di Viale Italia di Conegliano dopo che si erano impossessati di alcuni capi di abbigliamento tentando di oltrepassare le barriere antitaccheggio senza pagare il dovuto.