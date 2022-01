CONEGLIANO - Alla scoperta del cimitero ebraico di Conegliano. Luce eterna sul col Cabalàn: appuntamento giovedì alle 17.30 nella sede di Palazzo Giacomelli, quando il Centro Coneglianese di Storia e Archeologia (Ccsa) presenta il libro di Lidia Busetti che illustra le iscrizioni sulle lapidi dell'antico cimitero ebraico di Conegliano, tradotte e studiate dall'autrice in collaborazione con il professor Mauro Perani e Antonio Spagnuolo dell'Università di Bologna. Il libro innalza il valore del sito coneglianese portandolo a livello dei cimiteri ebraici più importanti d'Italia e inserendolo tra i più belli (e ora studiati), a livello internazionale. Il merito è senza dubbio di Lidia Busetti, affascinata fin dall'epoca della tesi di laurea da queste antiche pietre tombali, incise con caratteri incomprensibili ai più. Con passione meticolosa ha imparato l' ebraico antico, dedicando il suo tempo negli anni alla traduzione e alla catalogazione delle 130 lapidi leggibili, sostenuta dalle competenze di Perani e Spagnuolo.



IL LAVORO

Contestualmente agli studi, il Ccsa, che gestisce il sito, ha avviato una collaborazione con gli allievi del Centro Edile di Treviso per il restauro delle lapidi, con l'autorizzazione della Soprintendenza competente. Durante l'incontro l'autrice Lidia Busetti spiegherà come è arrivata a tradurre le iscrizioni dall'ebraico antico. Quindi la storica Laura Pasin racconterà La presenza della comunità ebraica nel nostro territorio. Spazio poi a Cultura e didattica formativa, intervento di Federica Maggiulli, docente del CETre. Infine il restauratore Antonio Costantini affronterà il tema La partecipazione attiva degli studenti nell'intervento al cimitero ebraico. L'appuntamento sarà introdotto e moderato dal giornalista Fabio Zanchetta. Parteciperanno anche Silvia Nizzetto, assessore alla Partecipazione e Istruzione del Comune di Treviso e Chiara Piccoli, assessore alla Cultura del Comune di Conegliano; Silvano Armellin, presidente del CCSA e Davide Feltrin, presidente della scuola professionale CETre (prenotazioni allo 0422301141 o via e-mail a direzione@centroediliziatreviso).