Dopo 43 anni chiude Paludetti, lo storico negozio di calzature del centro

di Luca Anzanello

CONEGLIANO - Un altrosi prepara a, e il futuro dello spazio commerciale è incerto. Dal 4 maggio al 3 agosto si svolgerà una svendita nel ngestito dal 1976 dalle sorelle Mirka e Rosalia, che 43 anni fa subentrarono a De Pol. Sarà il preludio all'addio, visto che in estate l'attività chiuderà per raggiunti limiti di età delle titolari.IL SALUTO«Cari clienti è il messaggio delle sorelle Paludetti all'età di 70 anni abbiamo deciso di andare in pensione, e quindi di chiudere il negozio di Conegliano. Dopo una vita dedicata al lavoro, è giunto il giusto momento per noi di dedicarci ai nipoti e alla famiglia». Mirka e Rosalia non negano che la loro professione sia molto cambiata negli anni: «Fare commercio oggi è diventato più impegnativo, richiede impegno totale nel reinventarsi continuamente e nel garantire una presenza fisica costante, quasi 7 giorni su 7 in alcuni periodi dell'anno, considerando le aperture domenicali e straordinarie. Dopo una vita di negozio, nella consapevolezza, alla nostra età, di non potere più dedicare a questa professione le energie richieste, abbiamo ritenuto che questo fosse il momento giusto per questa decisione. Vi siamo grati per la fiducia accordataci in tutti questi anni e vi ringraziamo di cuore per averci accompagnate fin qui».LA QUESTIONE CENTROC'è chi ritiene che il centro viva una crisi di appeal verso residenti e turisti, almeno in parte dovuta al proliferare di centri commerciali. Le due sorelle, fresche di riconoscimento della Regione Veneto per i 40 anni continuativi di attività, non negano le potenzialità del cuore della città del Cima: «Ringraziamo Conegliano, che ha fatto da cornice alla nostra attività e che in questi ultimi anni con interessanti iniziative di rilevanza culturale è stata un contesto vivace che ha espresso impegno nel supporto del commercio locale». La famiglia Paludetti proseguirà l'attività nel negozio di Vittorio Veneto. Per rilevare quello di Conegliano non c'è, al momento, alcun candidato. Gli eredi delle due titolari hanno preso altre strade professionali. Alle sorelle prossime alla pensione arriva il tributo dell'associazione Corte delle Rose: «A nome del sodalizio, auguro il meglio alle nostre colleghe e le ringrazio per quello che hanno fatto per la città, anche all'interno della nostra associazione. Sono persone splendide con una grande professionalità» dice la presidente Patrizia Loberto. In estate chiuderà anche un altro negozio del centro con quarant'anni suonati di attività: Margherita Mode, in via XX Settembre.