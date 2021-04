CONEGLIANO (TREVISO) - Chiusa da oggi la storica pasticceria Battistuzzi, già Baldissin, in via Cavour nel cuore del centro cittadino, vicino alla Fontana dei Cavalli. «È stata una scelta dolorosa che abbiamo dovuto fare, ma continueremo l'attività nell'altra pasticceria con laboratorio che abbiamo in via Conti Agosti a Mareno di Piave», sottolinea la signora Lucia, nuora di Nilo Battistuzzi, venuto a mancare nel 2004, che aveva rilevato la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati