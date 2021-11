Artista di strada senza permesso multato al mercato: pagano i passanti

CONEGLIANO - Sollevazione popolare, ieri mattina, al mercato settimanale per un cantante di strada che è stato multato dalla Polizia locale. Al grido di «lasciatelo, lasciatelo» un gruppo di cittadini ha difeso il giovane che stava cantando canzoni nell’isola salvagente all’incrocio tra viale Carducci, corso Mazzini e Vittorio Emanuele, da una pattuglia di vigili intervenuti per sanzionarlo per “attività di artista di strada” che è vietata dal regolamento comunale di polizia urbana. È volato anche qualche insulto diretto ai vigili. E c’è pure chi si è offerto di pagare la multa. «Non ho mai visto un popolo così caloroso» ha detto a un certo punto tra il sorpreso e l’intimidito, il cantante Giuseppe Carmignano, 29enne di origini siciliane, attorno al quale si era creato un capannello di persone che gradivano la sua esibizione.

APPROFONDIMENTI BOOM DI CONTATTI Top influencer per rilanciare le Terme: la famiglia Di Vaio-Brunacci... LA STAR Ridge di Beautiful a caccia di un vigneto di Prosecco fra le nostre... MOGLIANO VENETO La casa di lusso più bella d'Italia è...

L’INTERVENTO

A qualcuno però non era gradita, tanto che ha chiesto l’intervento della Polizia locale, che ha effettivamente riscontrato una “condotta illecita” del giovane. «Il regolamento di polizia urbana adottato qualche anno fa dal consiglio comunale – spiega Claudio Mallamace, comandante della Polizia locale del coneglianese – vieta l’attività di artista di strada, salvo che abbiano chiesto l’autorizzazione. In ogni caso, è vietata in centro storico e nella giornata di mercato settimanale». Niente contro gli artisti di strada, che anzi sono stati valorizzati con il festival Gran Baccano che si è tenuto qualche settimana fa, e niente neanche contro il ragazzo. «Ho sentito tante inesattezze sulla vicenda – prosegue Mallamace – Ovviamente non ne facciamo una questione di colore della pelle, nazionalità o merito. E nemmeno siamo contrari a questo tipo di attività, come dimostra il festival. È stato richiesto il nostro intervento, abbiamo rilevato una violazione e lo abbiamo sanzionato. Come, ad esempio, si sanziona un automobilista che viola il codice della strada».

IL REGOLAMENTO

Il regolamento di polizia urbana che vieta questi tipo di attività è stato adottato per poter intervenire in situazioni che si creavano spesso soprattutto nel periodo pre e natalizio, quando capitava di trovare in postazioni quasi fisse, diversi musicisti di strada. «Ricevevamo spesso delle chiamate da parte dei cittadini che ci segnalavano queste situazioni- riferisce il comandante - Qualcuno chiedeva l’elemosina anche in modo insistente. Con il regolamento abbiamo risolto questo problema». Alla fine il cantante di strada è stato convocato in Comando, gli agenti gli hanno spiegato come stavano le cose e fatto una multa di 100 euro contro la quale il giovane ha 30 giorni per fare ricorso.