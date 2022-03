Piano contro le baby gang, 90 ragazzi identificati tra Conegliano e Oderzo e un 14enne pizzicato a rubare al supermercato

CONEGLIANO - Baby gang nella Marca, controlli dei carabinieri a Conegliano e Oderzo: circa 90 i ragazzi identificati nella serata di ieri, 3 marzo. Riflettori accesi sul Biscione e la zona Zoppas di Conegliano, tradizionale zona di spaccio nonché teatro dei discussi videoclip trapper. Qui i carabinieri hanno identificato una quarantina di giovanissimi. E denunciato un 14enne per furto al supermercato: lo studente aveva arraffato prodotti alimentari (tra cui birre) dagli scaffali per un valore complessivo di circa 100 euro. Sorvegliata speciale anche Oderzo, con una cinquantina di identificati, tra il centro città e la zona della stazione delle corriere, dove qualche settimana fa alcune ragazze si erano prese a botte e il filmato aveva fatto il giro dei social. Il rafforzamento dei controlli sui luoghi di aggregazione giovanile rientra nella strategia concordata tra il Prefetto, le forze dell'ordine e i sindaci dei principali centri della Marca proprio per arginare gli eccessi degli adolescenti, visti gli episodi sopra le righe degli ultimi mesi, spesso sfociati in violenza. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, in particolare durante il fine settimana nei principali luoghi di aggregazione.