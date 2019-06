+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++

CONEGLIANO - Grave incidente a Conegliano: un bambino di due anni è precipitato dal terrazzo di casa, al primo piano. Il fatto è accaduto in via Antoniazzi. Il piccolo è stato trasportato in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.