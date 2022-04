Bianco, il piccolo capriolo albino non sta bene: magro, disidratato e ricoperto di zecche Ecco come possiamo aiutarlo

CONEGLIANO (TREVISO) - Bianco, il capriolo albino di Collalbrigo, non sta bene. Ed è stato preso nuovamente in carico dal Centro recupero di animali selvatici (Cras). Da qualche giorno, infatti, Fototrappolaggio Treviso che monitora la coppia di albini, madre e figlio, aveva segnalato un'alterazione dello stato di salute di Bianco. A nulla è servito provare ad evitare il ricovero portando cibo sul posto. E due giorni fa, dopo lunghe ricerche, con l'aiuto di @fototrappolaggiotreviso, dell'assessore all'ambiente di Conegliano Claudio Toppan e di Camillo Marcon, proprietario dei terreni, il capriolo bianco è stato trovato, prelevato e ricoverato nel Centro recupero. L'ungulato si trova in una situazione particolarmente delicata: molto magro, estremamente disidratato, e ricoperto di zecche. Le terapie sono iniziate immediatamente, con lo scopo di supportare lo stato di salute precario, idratandolo e fornendogli energia. La prognosi per il momento rimane riservata, anche se chi lo sta curando non dispera di salvarlo, nonostante la delicata situazione.

Per chi volesse dare un contributo per sostenere le spese necessarie per la cura di Bianco e di tutti gli altri ospiti del Cras può fare un'offerta tramite https://gofund.me/f1a21afe o bonifico bancario. CC intestato a Progetto Riccio Europeo-The Wild Hedgehog Project Iban: IT 30 G 05336 12031 000040674365. Causale: Cras Treviso.