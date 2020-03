Coronavirus, clienti ammassati: bar multato. Il dipendente: «Ma perché devo far rispettare io le distanze di sicurezza?»

CONEGLIANO - Non rispetto delle distanze di sicurezza per il: il bar Lidia di Conegliano (Treviso) è stato sanzionato nel pomeriggio di martedì 10 amrzo: all'interno c'erano molti clienti assembrati. Per il titolare è scattata la sanzione di 600 euro e la proposta di sospensione della licenza da parte dei carabinieri. Risposta choc da parte del dipendente ai militari, quando gli hanno fatto notare che nel locale c'erano troppe persone ammassate e che questo era contrario alle disposizioni anti contagio: