Baby banditi: scippato due volte un imprenditore 90enne in centro a Conegliano

CONEGLIANO - Due scippi in meno di tre settimane: vittima dei baby banditi un imprenditore 90enne di Conegliano. Gli episodi in via Cadorna e in via Padre Marco D'Aviano, l'uomo è stato derubato due volte del cellulare ed ha denunciato il fatto ai carabinieri.

Due episodi di baby banditi: gli hanno sottratto entrambe le volte il cellulare

Nella tarda mattinata di ieri, 14 giugno, il 90enne è stato avvicinato lungo via Padre Marco D'Aviano da due giovani di colore che gli hanno rubato dalla tasca il cellulare. Si sono poi dati alla fuga correndo lasciando impietrito l'anziano. Due settimane fa circa, in via Cadorna, l'uomo è stato avvicinato sempre da un ragazzo di colore che è riuscito a rubargli dalla tasca il telefono ed è poi scappato. Sono in corso le indagini dei carabinieri per identificare i tre giovani. L'imprenditore ha inviato una lettera al sindaco Fabio Chies raccontandogli quanto accaduto.