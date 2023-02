VITTORIO VENETO (TREVISO) - In 46 per quattro posti di agente di polizia locale a tempo pieno e indeterminato. Prendono avvio stamane le prove del concorso pubblico indetto dal comune di Vittorio Veneto. Il primo banco di prova per i candidati sarà in pista d'atletica. Qui dovranno cimentarsi nella corsa sulla distanza di mille metri, prova che si terrà anche in caso di maltempo, come pioggia o gelo. I candidati dovranno esibire, pena l'esclusione, un valido certificato di idoneità sportiva agonistica per l'atletica leggera, quindi si cimenteranno sulla prova di efficienza fisica: un chilometro da correre in massimo 5 minuti per gli uomini, in 6 per le donne.



IL CALENDARIO

A seguire già giovedì, con inizio alle 9 nella sala della biblioteca civica di Ceneda, la prova scritta (per superarla serviranno almeno 21 punti su 30) a cui saranno ammessi coloro che oggi supereranno la prova di efficienza fisica. Infine l'orale, già fissato per mercoledì 15 febbraio a partire dalle 9 nella sala riunioni del comando di polizia locale, con proseguo nei giorni a seguire in base al numero di candidati approdati a questa fase finale. Al bando avevano risposto in 53. 46 i candidati ammessi, sette le candidature escluse per varie motivazioni, dal mancato rispetto dei termini di scadenza per la presentazione della domanda alla mancanza dei requisiti di età (che non doveva essere superiore ai 37 anni compiuti alla data di scadenza del bando) o dei documenti previsti dal bando. Oggi si saprà quanti dei 46 ammessi alla prima prova si presenteranno, quindi quanti siano effettivamente interessati a questo concorso.



IL PRECEDENTE

In occasione del precedente bando di assunzione per quattro agenti di polizia locale, svoltosi nel 2019, i candidati ammessi alla prova di efficienza fisica erano stati 67, ma quella mattina in pista di atletica se ne presentarono solo 24, tutti poi ammessi alla prova scritta, dalla quale erano usciti solo cinque idonei all'orale che, infine, li aveva ridotti a quattro. All'epoca il comune era riuscito ad assumere solo due dei quattro agenti, perché due vincitori avevano preferito il posto assegnato con altro concorso in un diverso ente. In questo nuovo concorso, i vincitori una volta assunti hanno l'obbligo di permanenza lavorativa nel comune di Vittorio Veneto per almeno cinque anni dalla data di assunzione. Con questi cinque agenti, l'organico della polizia locale associata fra i comuni di Vittorio Veneto, Tarzo e Revine Lago potrà salire da 15 (di cui uno incardinato nel comune di Tarzo) a 19 a fronte di una pianta organica che ne prevede visto il numero di abitanti e l'estensione territoriale (125 chilometri quadrati) 25.