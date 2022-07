A 19 anni, Alberto di Montebelluna rincorre il sogno di diventare Mister Italia

MONTEBELLUNA - Alberto Parussolo tra i più belli d'Italia. Il 19enne di Montebelluna è tra i prefinalisti nazionali in corsa per il titolo di Mister Italia 2022, il concorso di belelzza che in passato ha lanciato Raffaello Belzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e Luca Onestini.

Chi è Alberto?

Alto 1.85, libero professionista con il sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo come attore o modello, Alberto andrà il prossimo martedì 2 agosto e mercoledì 3 agosto a Giulianova per le prefinali nazionali del concorso. Dovrà vedersela con altri 90 concorrenti arrivati da tutt'Italia che come lui inseguono il sogno di diventare Mister Italia. Soltanto i migliori 40, però accederanno alla fase successiva e alla finale che verrà messo in palio nella serata di sabato 6 agosto sul palcoscenico di piazza della Rinascita a Pescara l'ambito titolo, nella serata conclusiva condotta da Jo Squillo.