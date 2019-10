Comune di Treviso a caccia di 16 nuovi impiegati: si presentano in 700

di Paolo Calia

TREVISO - «Da almeno vent'anni non si faceva un concorso pubblico come questo». A Ca' Sugana attendono con grande curiosità la chiusura dei termini per la presentazione delle domande per partecipare alla selezione lanciata da qualche mese: il Comune intende assumere 16 impiegati categoria C1, quella intermedia, da distribuire nei vari settori dell'ente dal verde, alla cultura; dai lavori pubblici, all'urbanistica e tanti altri. Un concorso vecchio stampo, utile per coprire i buchi di un organico già al limite e ulteriormente fiaccato dai prepensionamenti arrivati grazie alla quota 100. Concorso per di più attesissimo: a ieri le domande erano già più di 700 per, appunto, sole 16 posizione. Il posto è molto ambito: Ca' Sugana firmerà contratti a tempo indeterminato con una retribuzione annua pari a