Le vetrine del teatro Mario Del Monaco dipinte per il concorso di lirica

TREVISO - Il Concorso internazionale per cantanti lirici Toti dal Monte compie 50 anni e le vetrine del teatro di Treviso si addobbano per l'occasione.

Proprio per la celebrazione dei 50 anni del Concorso le vetrine di Corso del Popolo, l’affaccio del Teatro Mario del Monaco di Treviso, sono state illustrate con raffigurazioni del celebre soprano scomparso Toti dal Monte nel 1975, anno dal quale a lei il Concorso, nato nel 1969 per volontà di Antonio Mazzarolli, è intitolato.

Le vetrine così addobbate danno un tocco di quello che si conferma l’appuntamento di lustro per la città capoluogo della Marca Trevigiana e un modo per far scoprire la magia dell’opera attraverso l’interpretazione delle autrici della nona arte, quella del fumetto. Su iniziativa dell’Amministrazione comunale della Città di Treviso e del Teatro Stabile del Veneto, le giovani “matite” della scuderia del Treviso Comic Book Festival a interpretare la figura di Toti Dal Monte. Inoltre, anche le vetrate dell’ingresso principale del Teatro cittadino sono state illustrate a omaggio della Diva e del Concorso internazionale.



Sempre per celebrare i 50 anni del Concorso internazionale per cantanti lirici, sono inoltre previsti per tutta la prossima settimana momenti di approfondimento live, talk sui canali social del Teatro Mario Del Monaco, e un mini tour alla scoperta delle bellezze storico architettoniche del centro cittadino dedicato ai finalisti che potranno anche conoscere le prelibatezza enogastronomiche del territorio.