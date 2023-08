TREVISO - La sera di Ferragosto ritorna puntuale la “Madona Granda” dei trevigiani in piazza Santa Maria Maggiore, il concerto lirico dell’Assunta in omaggio a Toti Dal Monte. Si rinnova quindi l’appuntamento con il galà lirico, presentato ieri a C a’ Sugana, che si terrà martedì 15 agosto alle 21, offerto alla cittadinanza dal Comune grazie al supporto di CentroMarca Banca. Sul grande palco, con la conduzione di Elena Filini, sarà come sempre “colonna sonora” l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, diretta da Massimo Raccanelli. Al suo debutto sul palco di Madona Granda, accompagnerà le quattro voci soliste in un viaggio nei più celebri brani dell’opera lirica, nel segno di Toti Dal Monte, il grande soprano moglianese prediletto da Arturo Toscanini, di cui ricorr ono appunto i 130 anni della nascita e che la città di Treviso e la Filarmonia vogliono omaggiare.

IL PROGETTO

« Da sempre il concerto dell’Assunta è un punto di riferimento per la lirica e per il territorio - ha sottolineato il sindaco Mario Conte - e quest’anno assume un valore ancora più importante poichè si ricordano i 130 anni della nascita di Toti Dal Monte e la presenza di cantanti giovani in un concerto entrato nella storia e cresciuto nella qualità, significa investire per il domani nel valorizzare i giovani » . Un grazie speciale da parte del sindaco, così, alla Filarmonia e al suo direttore, ma anche a CentroMarca Banca, l’istituto di credito presente con il direttore generale Claudio Alessandrini, vicino al C omune per tutti gli eventi estivi. L ’importanza e il valore del concerto è stato ricordato dal presidente dell’Orchestra Alberto Barbaro, mentre il direttore artistico e musicale Massimo Raccanelli (nella foto) ha puntualizzato: « Un onore essere sul podio per questo importante evento, per la mia prima da protagonista è qualcosa di importante professionalmente » .

IN SCENA