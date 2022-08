Standing ovation per Elisa nell'Arena della Marca all'Ippodromo di Treviso

Oltre 5mila presenze per Elisa, quasi due ore e mezza di concerto nell'Arena della Marca all'ippodromo di Treviso, tra canzoni nuove, vecchie e successi intramontabili. Animale da palcoscenico dalla voce angelica, Elisa ha messo d'accordo il pubblico intervallando canzoni più rock a quelle più dolci. E alla fine ha voluto anche tutti i presenti vicino a lei, in piedi, sotto al palco, per cantare e ballare insieme a loro. Commovente la versione di Hallelujah cantata a cappella con le coriste e un organista.

Video di Lucia Russo