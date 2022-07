Carmen Consoli torna a Suoni di Marca e ne diventa la regina

TREVISO - La "cantatessa" torna a Suoni di Marca e ne diventa subito la regina. Carmen Consoli ha dominato il Festival, c'è poco da fare. E' salita sul palco con una gonna di paillettes e una maglia nera, semplice ma allo stesso tempo brillante. Ma soprattutto, è salita su quel palco con una grinta e una maestosità che solo lei e la sua voce sono capaci di mettere in campo. Si è anche lasciata andare, tra le vibes rockeggianti e i brani più delicati, Carmen si è commossa insieme al suo pubblico fatto di persone di tutte le età. C'erano i bimbi con i genitori, i fan di sempre e i giovani. Una musica la sua capace di unire generazioni diverse. Nella serata di martedì 18 luglio sul palco San Marco sono salite le cantautrici Mille, vincitrice del Premio della critica “Piero Cesanelli” al Musicultura 2021, e Camilla Magli, vincitrice di Area Sanremo 2021, in apertura a Carmen Consoli che ha proposto alle circa 3mila persone presenti una scaletta ricca di hit tra passato e presente come Parole di burro, L’ultimo bacio, ‘A finestra e Una domenica al mare. Di grande impatto anche la sezione centrale del live, aperta da Blunotte, una sequenza di canzoni eseguite in chiave “unplugged”: chitarra acustica, voce e naturalmente i cori dei fan.

