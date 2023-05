VITTORIO VENETO - Spettacoli teatrali, concerti, laboratori e animazione per i bambini, incontri d'arte, cene e brindisi sotto le stelle. Domani, 26 maggio, alle 21 il Castrum di Serravalle alza il sipario sul cartellone estivo: 32 eventi da maggio a settembre nella suggestiva location del parco del castello. A tenere a battesimo l'estate di eventi nel cuore di Vittorio Veneto sarà lo spettacolo "Maschere - Cronache di servitori e padroni nella Commedia dell'Arte", che s'inserisce all'interno della 20. edizione del Festival di Serravalle. I più famosi personaggi della commedia dell'Arte interpretati da Carlo Boso, Tibor Bricalli e Marika Daniele prenderanno vita domani sera nel parco del Castrum (contributo spettacolo euro 10, soci euro 7). Molte le novità che caratterizzano il programma 2023 della tradizionale rassegna, a partire dai "Carraresi Erranti", spettacolo teatrale in costumi medievali, itinerante nel parco, diretto e interpretato da Luciano Roman. Il debutto, in prima nazionale, è fissato per giovedì 29 giugno.

MUSICA

Tanti anche gli appuntamenti musicali, con le proposte di "Pensieri Jazz", che quest'anno sconfineranno verso ambiti sonori diversi, come quello di Aldo Betto, anima dei Savana Funk, che domenica 28 maggio alle 19.30 torna nella sua città d'origine per un concerto in solo all'Enoteca al Castrum di Serravalle, che per la stagione estiva trasferisce la sua sede nella tensostruttura all'interno del parco del castello (contributo 10 euro, soci 7). Un'occasione unica per ascoltare l'eclettico chitarrista, impegnato con il suo trio dall'inconfondibile groove fra afro, jazz e world music in un tour denso di date nell'ambito dei migliori festival in Italia e all'estero: su tutti, lo storico Sziget di Budapest. Sempre domenica, alle 18, Paolo Biondi presenterà il suo ultimo libro "Zenobia, Anastasia, Costanza, Elena - Storie di templi e di regine".

Il mese di giugno si aprirà venerdì 2 alle 21 con il jazz di Enrica Bacchia (voce) e Massimo Zemolin (chitarra) e, sabato 10 a partire dalle 15, con il tradizionale e attesissimo Palio delle Botti delle Città del Vino, organizzato in collaborazione con Pro Loco e Undicigradi. I partecipanti spingeranno e faranno rotolare le botti da 500 litri per le vie del centro storico: una sfida divertente che porterà i vincitori sino alla finalissima che si svolerà nei mesi autunnali. Parallelamente alla competizione principale si svolgeranno altre gare a tema: dalla corsa delle donne, a quella a coppie fino alla prova di riempimento. La mattina del giorno successivo le proposte saranno dedicate ai più piccoli, con giochi e caccia al tesoro nel "Castello dei bambini".

L'ARTE

L'arte entrerà in scena giovedì 15 giugno alle 21 con gli incontri curati dalla critica Lorena Gava, che si aprono con un approfondimento su Arturo Martini, vista la grande mostra che si tiene al Bailo di Treviso. Ma ci sarà spazio anche per la musica classica (16 giugno), con le note fra le antiche mura, il gran concerto con Emanuele Bastanzetti (violino), Arianna Bastanzetti (pianoforte) e Mary Letizia Da Ros (arpa), per l'enogastronomia (la cena francese del 17 e la cena a tema "Notte bianca" del 1° luglio e per il jazz contaminato dei Plaim (23 giugno), del Night & Swing Quartet (30 giugno) e di "Viva l'Amor, recital in parole e musica con La Rubinet dei Miracoli Band (7 luglio).