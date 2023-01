Vedelago. Nonna Gina compie 105 anni, è tra le trevigiane più longeve. Il suo segreto? «Bevo caffè corretto prugna»

VEDELAGO (TREVISO) - Nonna Gina compie 105 anni, è tra le più longeve della provincia di Treviso. Il suo segreto? «Bere il caffè corretto prugna», ammette. Festa grande per Gina Carraro, la supernonna di Vedelago, nata nel 1918.

Chi è Gina, vedova di un mutilato di guerra

Madre di quattro figli, uno dei quali venuto a mancare 11 anni fa, è vedova del signor Vittorio Pasqualotto, deceduto nel 1998. Mutilato di guerra e prigioniero in Russia per sei anni, è tornato in paese quasi a sorpresa, senza che nessuno potesse immaginare fosse sopravvissuto alle atrocità della guerra. Con lui ha trascorso gran parte della sua vita, accudendo i suoi figli e lavorando nella filanda e nei campi. Gina, da qualche anno, vive con la figlia Bruna e il genero Alfredo Gabin in via Bassanese dove oggi c’è stato un via vai di parenti, amici e conoscenti per farle gli auguri. Tra questi anche il sindaco, Cristina Andretta, ed il vicesindaco, Marco Perin, che l’hanno omaggiata con un mazzo di fiori. Domani invece la festa ufficiale con un pranzo assieme ai 3 figli, agli 8 nipoti, ai 9 pronipoti e alle famiglie.