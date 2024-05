CAERANO (TREVISO) - Ad impreziosire il raggiungimento dei suoi 90 anni sono arrivati anche gli inaspettati auguri di Papa Francesco. Perché i sogni fanno vivere una vita felice, come recita anche il titolo del diario che ha tenuto fin da bambina. Un compleanno davvero speciale per Gina Moretto Borlina, che sabato, all’agriturismo alle Rive, ha festeggiato l’invidiabile traguardo attorniata da tutti i parenti.

Ai quali, tra la sorpresa generale, ha fatto dono del suo diario, un meraviglioso libretto di ricordi sistemati dalla nipote Sofia, che racconta gli accadimenti più importanti della sua lunga e serena esistenza.

LA VITA

Novant’anni portati splendidamente con energia e sorretti dalla grande fede. Grazie alla quale nonna Gina, originaria di Ceggia nel Veneziano, ha saputo superare tanti momenti difficili. A partire dalla poliomielite che l’aveva colpita a cinque anni e dalla quale, tra lo stupore dei medici che l’avevano in cura, era guarita completamente. E poi la guerra mondiale, con i bombardamenti ed i rastrellamenti in paese. «Mio padre incarcerato per avere voluto salvare uno dei figli renitente ad indossare la divisa militare». Ma anche le cose belle, come la voglia di darsi da fare per la collettività all’interno dell’Azione Cattolica, della cui sezione locale Gina era diventata presidente a soli 20 anni. Per non parlare delle altre passioni, il canto innanzi tutto, che avrebbe potuto schiuderle le porte di una probabile carriera. «In un’occasione cantai l’Ave Maria di Schubert alla presenza di un maestro di musica – scrive Gina nel suo libretto – alla fine mi disse che avevo talento e si offrì di pagarmi la scuola. Ma io dissi di no, mi piacevano le cose che facevo e non volevo allontanarmi dal mio mondo».

LA FAMIGLIA

Un carattere forte e che non intendeva capitolare nemmeno di fronte ad un possibile matrimonio, nonostante i tanti ragazzi che le giravano attorno. Fino a che si presentò Esterino. Fu amore a prima vista, dopo le nozze il trasferimento a Caerano dove, grazie ad amici di famiglia, “Rino” trovò un impiego sicuro alla Sanremo. Poi la nascita di quattro figli, che Gina ha allevato e cresciuto con amore e dedizione. Senza dimenticare la fede cristiana, che l’ha sostenuta anche nel 2000 dopo la morte di Esterino. Fino al traguardo dei 90 anni e la pergamena augurale di Papa Francesco. Una giornata piena di sorprese, come il sorvolo con un deltaplano a motore da parte di un parente partito appositamente da Caorle per salutare nonna Gina. Canti, storie allegre, sorrisi, l’affetto speciale per i nipoti ai quali ha ricordato di pensare in grande. E poi una canzone che, parafrasando il brano “L’amico è” di Dario Baldan Bembo, ha messo in versi la sua vita. Infine la solidarietà, con una somma consistente raccolta tra i tavoli e che sarà destinata alla Caritas trevigiana. Perché nonna Gina non dimentica nessuno.