Circolare della preside per Natale: «Pochi compiti, gli alunni riposino»

«Insegnanti, evitate di caricare eccessivamente di compiti per le vacanze gli studenti». L’anno scorso l’invito a non esagerare con i compiti per il periodo festivo natalizio era partito dall’allora ministro della pubblica istruzione Bussetti. Quest’anno nella città del Cima arriva dalla dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “Grava” ed è rivolto ai professori della scuola media. Milena Valbonesi ha inviato ai suoi docenti una circolare nella quale li invita a «evitare carichi di lavoro troppo gravosi».