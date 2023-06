Commercialisti, cresce il fronte delle donne: il Veneto sopra la media nazionale

PADOVA - Con i suoi 6.257 iscritti i professionisti veneti rappresentano circa il 9% del totale dei dottori commercialisti associati alla Cassa previdenziale di categoria (Cdc), e la platea vede le donne costituire «quasi il 36% del totale (a fronte di un valore nazionale pari al 33,3%) e gli under 40 quasi il 23%, rispetto al 21% del dato italiano». A renderlo noto lo stesso Ente pensionistico, nell'imminenza di due eventi pubblici, il 7 e l'8 giugno, promossi in collaborazione con gli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Treviso e Padova. Per il welfare degli iscritti delle due città venete la Cdc ha investito nel 2022 circa 730.000 euro.