Ottavia Tonello, la nonnina su Facebook a 100 anni: «Sapete cosa faccio sui social?»

TREVISO - Legge il cielo come un libro aperto. Fino a poco tempo fa dall'osservatorio che si era costruita nel cuore della campagna trevigiana. Oggi grazie al web, dove è attivissima con una. «Mi sento una figlia delle stelle» spiega Ottavia. Due giorni fa ha compiuto 100 anni. «Ho una mente matematica. Ma i numeri sulla carta d'identità sono un dettaglio», spiega muovendo in aria le dita affusolate, piene di anelli, con le unghie perfettamente laccate.E la sua strepitosa longevità è solo in parte dovuta al dna., innamorata dei segreti del cosmo, è una sorta di adolescente di ritorno. «La televisione - a parte il ciclismo - non mi interessa. Adoro il pc. Sto comodamente seduta sul divano e mi informo sulle novità, stringo nuove amicizie e soprattutto grazie aposso ammirare la meraviglia che sta sopra di noi».