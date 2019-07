Tiziano e Paolo, l'avventura in giro per l'Europa in autostop

di Mauro Favaro

CONEGLIANO (TREVISO) - La loro casa viaggia su due gambe. E su un pollice alzato. Per, entrambi di 23 anni, il primo videomaker di Conegliano e il secondo travel video-blogger di Vittorio Veneto, è una filosofia di vita. È questo che li ha spinti a intraprendere il giro d'Europa in. Non si tratta di una semplice vacanza. Anche se non mancano i momenti di relax. È piuttosto una sfida. L'obiettivo è completare il giro del Vecchio continente, dal Principato di Monaco a Trieste, contando esclusivamente sulla disponibilità di chi vorrà dar loro un passaggio. Spendendo al massimo 15 euro al giorno per il cibo, ma solo se non riusciranno a recuperarlo gratuitamente. Sono partiti da Monaco con un bagaglio leggero composto da quattro zaini, il loro ingegno e la loro capacità di adattamento. In sei mesi