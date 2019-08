«C'era quel vecchio filare che sarebbe scomparso per sempre: così ho salvato il Grapariol»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Quella che stiamo per raccontarvi è una storia di tenacia e di amore profondo per il nostro territorio, che si intreccia con il, la, laagricola della Marca trevigiana, con la riscoperta e la salvaguardia di un, la, oggi conosciuta anche come, che prende il nome dalla famiglia che lo ha preservato. Siamo nel Basso Piave, per la precisione sul lato destro del fiume sacro alla Patria, nel comune di. I Barbaran sono una delle famiglie da più lungo tempo residenti in quest'area. «Una planimetria conservata nella biblioteca comunale di Treviso, risalente al XVI secolo racconta Albino Barbaran, fondatore e oggi titolare con il figlio Fabio e gli altri familiari della società agricola Barbaran di Zenson di Piave, che si occupa di viticoltura e di produzione di vini pregiati individua una Casa