I giovani e la nuova folle passione per le armi da taglio: un altro 17enne fermato con un coltello

TREVISO - Nel corso di un controllo su strada lungo via Castagnole una pattuglia di Carabinieri effettuato nei confronti di un gruppetto di giovani, un 17enne di origine kosovara è stato trovato in possesso di uno strumento per affilare coltelli della lunghezza di 30 cm circa. Sarà deferito all'Autorità Giudiziaria per porto di armi o oggetti atti a offendere. Il manufatto è stato sequestrato. Nella circostanza è stato pure sequestrato un coltello "a mezzaluna" rinvenuto a terra dai militari dell'Arma poco distante da dove si trovava il capannello citato.