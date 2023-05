Coltelli a serramanico con lama da 20 centimetri in auto a Crocetta, denunciato un 37enne vicentino

CROCETTA DEL MONTELLO (TREVISO) - Due coltelli in auto, denunciato 37enne vicentino. I Carabinieri di Montebelluna durante un controllo stradale effettuato nel tardo pomeriggio di ieri, 12 maggio, a Crocetta del Montello, hanno sorpreso un automobilista 37enne originario del vicentino, che aveva in auto (senza un motivo valido) due coltelli a serramanico con lame di 20 centimetri. Oggetti che teneva nascosti, uno nella tasca dei pantaloni e nel vano portaoggetti della propria autovettura. I coltelli sono stati sequestrati e l'uomo è stato denunciato per porto d'armi o oggetti atti ad offendere.