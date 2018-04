Assalto al bancomat di notte, danni ingenti e svegliato un intero rione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN VENDEMIANO (TREVISO) - Colpo fallito dellache ha colpito anche nella notte di Pasqua. Nel mirino dei banditi la filiale delldi via De Gasperi. Pare che i ladri non abbiano rubato nulla ma i danni sono ingenti. Il forte boato dell'esplosivo ha svogliato i residenti dell'intero rione all'incirca alle tre e mezza di notte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Conegliano che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza che erano presenti nelle vicinanze della banca. Secondo i primi riscontri i ladri non sarebbero riusciti a rubare nulla anche se sono elevati i danni che hanno procurato alla struttura.