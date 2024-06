Strage nella colonia felina di Segusino: i gatti hanno mangiato bocconi avvelenati. Esposto ai carabinieri

SEGUSINO (TREVISO) - Sterminata una colonia felina: i residenti presentano un esposto ai carabinieri. Il sospetto è che i gatti siano morti per aver mangiato bocconi avvelenati. E' successo nei giorni scorsi a Stramare, antico borgo sopra Segusino dove da anni vive una colonia felina regolarmente censita dall'Ulss 2. Ne fanno parte una quindicina di mici, di cui gli abitanti si prendono cura da tempo. Negli ultimi giorni, però, chi abita lì ha notato preoccupanti anomalie: cinque esemplari sono spariti nel nulla, altri tre sono stati trovati agonizzanti ai margini del bosco e non è stato possibile salvarli.



L'ipotesi più accreditata, al momento, è che abbiano ingoiato bocconi di topicida disseminato da qualche residente per tenere alla larga i ratti da casa e pollai. Una strage involontaria, dunque. Ma il responsabile rischia lo stesso una denuncia penale per uccisione di animali, nonostante i bersagli delle esche avvelenate appartenessero a un'altra specie.

Sul caso indagano ora i carabinieri di Valdobbiadene, a cui è stato presentato l'esposto.