CISON DI VALMARINO (TREVISO) - Rolle seduce Fremanle e Rai Fiction e diventa scenario per la penultima puntata di “Un passo dal cielo”: Colline Unesco in prima serata domani su Rai1. La celebre fiction "Un Passo dal cielo" scende a valle per alcune sequenze nelle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Nelle scorse settimane i ciak che saranno svelati nella penultima puntata della 7. stagione della fiction prodotta da Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. Le colline faranno da contesto alle indagini dei due fratelli poliziotti Manuela e Vincenzo Nappi (interpretati rispettivamente da Giusy Buscemi e Enrico Ianniello), come sempre assistiti dal fedele Huber Fabricetti (Gianmarco Pozzoli), regalando ai telespettatori scorci di grande bellezza sul territorio patrimonio dell’Umanità dal 2019.

L'associazione

La presenza delle colline è frutto del lavoro congiunto dell’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco, che intende potenziare e incentivare l’attività filmica nei comuni World Heritage. «Come Associazione abbiamo lavorato, di concerto con la troupe, per far sì che questa fiction campione d’ascolti trovasse nelle Colline del Prosecco un’ambientazione perfettamente rispondente alle esigenze del copione e capace di regalare al pubblico di Rai1 uno scorcio unico e suggestivo sul nostro territorio – commenta Marina Montedoro, presidente dell’Associazione - Per le riprese la scelta è ricaduta principalmente sulla cartolina degli Dei, la frazione di Rolle di Cison di Valmarino. Siamo molto felici che il grande lavoro di promozione stia ottenendo risultati così sorprendenti. Le nostre Colline stanno attirando l’attenzione che meritano e che, sono certa, la fiction “Un passo dal cielo” saprà ulteriormente amplificare e portare a conoscenza del grande pubblico di Rai1». La bellezza delle colline Unesco ha sorpreso anche il cast, che si è detto entusiasta di poter scoprire il luogo in cui nasce il famoso sparkling di collina. «È stato bellissimo girare in questo territorio, ricco di fascino e unico nei suoi paesaggi – ha aggiunto l’attrice Serena Iansiti, Carolina Volpi in Un passo dal cielo - Le colline del Valdobbiadene sono ricche di profumi e sapori unici… come uniche sono le loro “bollicine”. Spero di tornare lì molto presto».