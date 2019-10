Colline Prosecco, l'alt di Zaia: nessuna autorizzazione a piantare nuovi filari

VENEZIA - Sindaci, amministratori, produttori e cittadini dei 29 Comuni dell'area delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene domani, domenica 20 ottobre, a Pieve di Soligo verranno formalmente investiti della responsabilità di essere diventati sito Unesco, l'ottavo del Veneto. All'incontro con il Comitato scientifico che ha costruito il dossier della candidatura Unesco, farà seguito la firma dell'intesa per il nuovo disciplinare urbanistico tra la Regione e i sindaci dei Comuni dell'intera area interessata e la consegna della targa Unesco a 15 sindaci.



A spiegare il significato dell'investitura e le prospettive future per le Colline del Prosecco Unesco è il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, primo promotore della candidatura. «È solo l'inizio, stiamo ancora attendendo di partire con il piano di gestione: oggi e domani - rileva il governatore - sarà l'occasione fare il punto della situazione, ringraziare tutti quanti hanno lavorato per questo ambito traguardo».



Zaia tiene poi a sottolineare che non ci sarà nessuno sbancamento di colline e boschi per piantare nuovi filari. «Primo, per quel che mi riguarda, non ci sarà nessuna nuova autorizzazione per far diventare Prosecco nuovi vitigni di Glera - puntualizza -. In secondo luogo, se parliamo delle zone collinari, ogni lavorazione è la ripiantumazione di quella che c'era. In linea di principio, non esistono nuovi vigneti: chi pianta nuovo ha dato vita ad un espianto di un vecchio vigneto. Ormai il bilancio di consumo di suolo in viticoltura è zero: non esistono vigneti da quote nuove, per piantare un vigneto ci vogliono i diritti di impianto. Bisogna quindi che un vigneto sparisca per dar vita ad un nuovo vigneto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA