Colline del Prosecco Patrimonio Unesco, l'ora del verdetto

di Angela Pederiva

BAKU (AZERBAIGIAN) - Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene volano verso l'iscrizione al Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Potrebbe arrivare già nel pomeriggio di oggi, dalla 43esima sessione dell'Unesco in corso a Baku, la decisione finale del World heritage committee (Whc) sull'unica candidatura italiana in pista, arrivata in Azerbaigian con il parere positivo dell'International council on monuments and sites (Icomos). Convinti i tecnici, restano da persuadere i politici: non a caso il capo-delegazione sarà Gian Marco Centinaio, ministro del Turismo, affiancato da Luca Zaia, governatore di un Veneto che sogna di replicare l'emozione olimpica di due settimane fa.