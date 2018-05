Prosecco patrimonio dell'Umanità L'Unesco boccia il primo dossier La Regione: «Ci crediamo ancora»

primo esito della valutazione tecnica sul dossier presentato dal Comitato. Lo riferisce il coordinatore scientifico della candidatura, Amerigo Restucci, aggiungendo che si tratta di un esito previsto. «L'organo tecnico ritiene che il territorio veneto non sia unico nel suo genere. Tuttavia, al di là dell'esito, gli stessi valutatori sottolineano le bellezze dello stesso, la capacità gestionale, la storicità e il valore mondiale. La valutazione espressa, quindi, pur concludendosi al momento col giudizio negativo, evidenzia i tanti pregi del territorio candidato: è proprio facendo leva su questi che lavoreremo nei prossimi giorni per arrivare a un giudizio finale positivo».



Il rapporto pubblicato oggi costituisce una 'raccomandazione tecnica' dell'organo consultivo dell'Unesco. La valutazione conclusiva è invece affidata al Comitato del Patrimonio, organo politico di 21 membri eletto dagli Stati membri della Convenzione del 1972 e che può accogliere, modificare o integrare la raccomandazione tecnica. L'esit si avrà in Bahrein dal 24 giugno al 4 luglio prossimi.



«Da qui a fine giugno - conclude Restucci - proseguiremo quindi nel nostro lavoro per esaltare gli aspetti positivi indicati nel dossier e dimostrare ai membri del comitato dell' Unesco che il territorio veneto non solo è bello ma è anche unico al mondo».

